ВВП Литвы может снизиться на 20%

Новости мира:Литовцы смоделировали несколько сценариев, в зависимости от продолжительности карантина.

ВВП Литвы в 2020 году, по наихудшему прогнозу, может снизиться на 20,8% в результате пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Национальную телерадиокомпанию Литвы, об этом заявил председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас.

"Мы смоделировали несколько сценариев, в зависимости от продолжительности карантина – от 2 месяцев до 4 месяцев. Базовый сценарий предполагает, что карантин продлится 2 месяца и экспорт снизится на 13% ", - отметил он.

По базовому сценарию, ВВП Литвы может снизиться на 11,4%, а безработица – вырасти до 12,5%. В Банке считают этот сценарий наиболее вероятным.

Если карантин продлится до 4 месяцев, по наихудшему сценарию, ВВП страны может упасть на 20,8%, а безработица достигнет 16%.