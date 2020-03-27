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Северная Македония вступила в НАТО

Северная Македония вступила в НАТО
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Согласно заявлению Столтенберга, Северная Македония стала частью семьи НАТО.

Северная Македония вступила в ряды членов Организации Северно-Атлантического договора, став ее 30 союзником.

Соответствующую информацию в пятницу распространила штаб-квартира НАТО.

"Сегодня, 27 марта 2020 года Северная Македония стала самым новым членом НАТО, сдав документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны в организации.

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Комментируя факт обретения Северной Македонией членства в альянсе, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сказал: "Северная Македония стала сейчас частью семьи НАТО, семьи из тридцати стран и почти одного миллиарда человек. Семья, основанная на уверенности в том, что, независимо от того, с какими проблемами мы сталкиваемся, мы все вместе сильнее и безопаснее".

30 марта в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО, Стюарта Пича и временного поверенного в делах. делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова. Флаг также будет одновременно поднят в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (США).

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НАТО, Йенс Столтенберг, Вступление в НАТО, Северная Македония.
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