Скачать
Суббота, 28.03.2020
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта

Северная Македония вступила в НАТО

Северная Македония вступила в НАТО
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Северная Македония официально вошла в состав НАТО и стала 30-м участником Альянса.

Северная Македония стала членом НАТО. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил в Twitter.

"Сегодня мы приветствуем Северную Македонию в составе НАТО как нашего 30-го союзника", - написал он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил Северную Македонию "с историческим достижением - присоединением к НАТО".

При этом он выразил надежду, что Украина также станет членом Организации Североатлантического договора. "Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей. Однажды Украина также станет полноправным членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО

Как сообщалось, 24 марта страны-члены Европейского Союза договорились начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Тогда как в 2018 году отказали этим государствам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Албания, Альянс, Северная Македония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
02 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
COVID-19: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь