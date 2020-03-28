Северная Македония вступила в НАТО

Новости мира:Северная Македония официально вошла в состав НАТО и стала 30-м участником Альянса.

Северная Македония стала членом НАТО. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил в Twitter.

"Сегодня мы приветствуем Северную Македонию в составе НАТО как нашего 30-го союзника", - написал он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил Северную Македонию "с историческим достижением - присоединением к НАТО".

При этом он выразил надежду, что Украина также станет членом Организации Североатлантического договора. "Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей. Однажды Украина также станет полноправным членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 24 марта страны-члены Европейского Союза договорились начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Тогда как в 2018 году отказали этим государствам.