Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО

Новости Украины:Глава украинского государства надеется, что наступит день, когда Украина вступит в НАТО так же, как и Северная Македония.

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении Северной Македонии со вступлением в НАТО выразил надежду, что Украина тоже однажды станет членом альянса.

"Искренне поздравляю плрезидента Стево Пендаровски и народ Северной Македонии с историческим достижением - присоединением к НАТО 30-го полноправного члена. Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей.

Однажды Украина также станет полноправным членом НАТО", - написал он в пятницу в своем Twitter.

Щиро вітаю Президента @SPendarovski та народ #NorthMacedonia з історичним досягненням – приєднанням до #NATO як 30-го повноправного члена. Альянс дотримується своїх обіцянок щодо реалізації політики відкритих дверей.

Одного дня Україна також стане повноправним членом @NATO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 27, 2020

Как сообщалось, 27 марта Северная Македония вступила в ряды членов Организации Северно-Атлантического договора, став ее 30 союзником.

Соответствующую информацию в пятницу распространила штаб-квартира НАТО.