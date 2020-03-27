Скачать
Пятница, 27.03.2020
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
В Украине создали новую цифровую топографическую карту
В Украине создали новую цифровую топографическую карту
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)
Автопилот Tesla научили останавливаться на светофорах

Кулеба пообщался со Столтенбергом: что обсуждалось

Кулеба пообщался со Столтенбергом: что обсуждалось
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Североатлантического альянса планируют обсудить дополнительную поддержку Украины.

"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи", - информируют в украинском внешнеполитическом ведомстве в пятницу вечером.

Согласно сообщению, Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

МИД: Германия поможет Украине в эвакуации людей из отдаленных уголков мира

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил: предоставление Украинскому государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - сообщили в МИД Украины.

Напомним,  Североатлантический альянс обеспокоен "дестабилизирующим поведением" России, но благосклонен сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг в Брюсселе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, МИД Украины, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 На что заменить антисептик для рук?
03 Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
04 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
05 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь