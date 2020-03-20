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Генсек НАТО обеспокоен "дестабилизирующим поведением" России

Генсек НАТО обеспокоен "дестабилизирующим поведением" России
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Йенс Столтенберг обеспокоен предрасположенностью России к дестабилизирующему поведению.

Североатлантический альянс обеспокоен "дестабилизирующим поведением" России, но благосклонен сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе, пишет DW.

"Сохраняя приверженность двовекторной политике, НАТО обеспокоено предрасположенностью России к дестабилизирующему поведению в евроатлантическом регионе и за его пределами", - сказал он в режиме видеоконференции. По словам Столтенберга, "агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик" негативно сказываются на международной безопасности. Однако, Североатлантический альянс "продолжает использовать Совет НАТО-Россия как платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", указал он.

Йенс Столтенберг отметил, что одним из приоритетов Альянса является противодействие гибридным угрозам в отношении стран-союзниц по НАТО.

"Союзники готовы защищать друг друга от гибридных атак в рамках коллективной обороны, признавая при этом, что основная ответственность за действия в ответ на гибридные атаки лежит на стране, которая подверглась нападению", - сказал он.

Генсек добавил, что НАТО продолжает разрабатывать стратегии борьбы с гибридными угрозами "путем повышения устойчивости, улучшения разведывательных данных и раннего предупреждения, усиления кибернетической защиты и работы с партнерами и другими международными организациями".

Ситуация в Афганистане: Столтенберг поддерживает мирный диалог

Напомним: 

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НАТО, Россия, РФ, Йенс Столтенберг.
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