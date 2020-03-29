В Германии на железнодорожных путях нашли тело министра финансов Гессена

Тело немецкого политика, министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера (Христианско-демократический союз) было обнаружено в субботу на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн.
Об этом сообщает Die Welt.
Следствие считает, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Шефер считался одним из возможных преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена. Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.
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