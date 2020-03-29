В Германии на железнодорожных путях нашли тело министра финансов Гессена

Новости мира:В Германии на железнодорожных путях обнаружили тело политика Томаса Шефера.

Тело немецкого политика, министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера (Христианско-демократический союз) было обнаружено в субботу на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн.

Об этом сообщает Die Welt.

Следствие считает, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Шефер считался одним из возможных преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена. Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.

Напоминаем, в реанимационном отделении сейчас находится 35-летний житель поселка Рафаловка, который 10 марта, попал под электропоезд сообщением "Сарны-Ковель".