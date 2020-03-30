В Чехии коронавирусом заболели почти 2800 человек

Новости мира:В Чехии число зараженных коронавирусной инфекцией составило 2775 человек.

Количество людей, которые заразились вирусом CОVID-19 по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, составляло в Чехии 2775 человек.

Об этом сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения страны.

Умерли в результате осложнений, вызванных вирусом 16 человек, выздоровели – 11.

С начала тестирования было проведено более 40 700 тестов.

Министр Адам Войтех заявил в эфире местного телевидения, что власть скорее всего продолжит режим жесткого ограничения передвижения граждан по меньшей мере на неделю. Тот, что был введен ранее, будет действовать до 1 апреля.