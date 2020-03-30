В Нидерландах из музея украли картину ван Гога

Картину "Весенний сад" знаменитого нидерландского художника Винсента ван Гога похищено в ночь на понедельник из музея "Зингер" в городе Ларене.
Об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Нидерландов со ссылкой на заявление музея.
По словам представителей руководства музея, грабители проникли в музей около 3:15 местного времени, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея минувшей ночью полностью соответствовало протоколу.
В настоящее время музей "Зингер" закрыт из-за распространения в Нидерландах коронавируса COVID-19.
В музее шокированы произошедшим и называют случившееся "невероятной потерей".
"Искусство значит очень много для всех, особенно в такие сложные времена", - отмечается в заявлении музея.
Ситуация осложняется тем, что полотно "Весенний сад" было взято для временной экспозиции в музее "Зингер" из музея другого нидерландского города Гронингена.