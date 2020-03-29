COVID-19 в Нидерландах: Музей открыл онлайн-доступ к произведениям Ван Гога

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире в Амстердаме крупнейший музей придлагает осмотреть его онлайн.

Музей Ван Гога в Амстердаме, обладающий крупнейшим в мире собранием произведений знаменитого художника, предлагает всем желающим осмотреть их в режиме онлайн.

Об этом сообщает Vogue.ua.

"Музей Ван Гога в Амстердаме присоединился к списку галерей и музеев, которые открыли двери своих коллекций в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, музей в столице Нидерландов обладает крупнейшей в мире коллекцией произведений художника: 200 полотен, 500 рисунков и 700 писем.

В частности, здесь можно увидеть один из самых известных шедевров Ван Гога - "Подсолнухи".

Сайт музея - www.vangoghmuseum.nl.

Как сообщалось ранее, Венская государственная опера, которая временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом, начала бесплатно показывать свои постановки в режиме онлайн.

Напомним: