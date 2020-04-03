В Германии наладили производство защитных масок

Новости мира:Глава Минздрава ФРГ рассказал, что страна возобновит производство медицинских масок.

ФРГ возобновит производство медицинских масок на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава минздрава Йенс Шпан.

В стране сегодня нет собственного производства масок, при этом оборудование и материалы для них делаются в Германии.

"Мы решили снова наладить в Германии производство защитных масок", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, министерство подготовило предложение для немецкого бизнеса по соответствующему частичному перепрофилированию производства.

Некоторые фирмы это уже сделали, например, компания по производству запчастей DFA - на двух заводах компании производятся маски, их делают на станках, на которых обычно изготавливают детали для автомобильных фильтров. Как сообщает издание Welt, в неделю изготавливается примерно два миллиона масок, их продают в пакетах по 1000 штук. Единственная сложность состоит в том, что станки компании не предназначены для такого производства, поэтому завязки к маске придется пришивать самому покупателю - в комплект поставки входит инструкция по сборке маски.