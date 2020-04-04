Во Франции продолжает расти число умерших от коронавируса

Новости мира:Во Франции количество скончавшихся от коронавируса достигло 6.5 тыс человек.

Число умерших инфицированных COVID-19 во Франции достигло 6 тыс. 507, за минувшие сутки скончались 588 человек, сообщил в пятницу вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Всего на сегодня с коронавирусом госпитализированы 27 тыс. 432 пациента, из них 6 тыс. 662 находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.

С начала кризиса COVID-19 вылечились 14 тыс. 8 пациентов, в том числе 1580 за прошедшие сутки.

В связи с началом во Франции пасхальных школьных каникул министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер напомнил в пятницу о предписании правительства французам не выезжать в этом году на каникулы из-за коронавируса.

Глава МВД предупредил: послаблений в контроле на дорогах со стороны жандармов и полиции не будет.

В видеообращении Кастанер заявил: "Сегодня будут проверки повсюду во Франции. (...) Мы продолжим их этой ночью, в субботу и в воскресенье".

"Не будет никаких послаблений, если это помогает спасать жизни", - подчеркнул министр.