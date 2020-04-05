В Италии снизился темп распространения коронавирусной инфекции

Новости мира:В Италии считают, что ситуация с коронавирусом постепенно возвращается под контроль.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 4% и составляет 124 632 человека, сообщают в субботу в службе гражданской обороны.

Таким образом темп распространения инфекции - почти такой же, что и в пятницу. Медики считают это хорошим признаком.

Количество летальных исходов выросло на 4,6% и составляет 15 362.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли отметил, что впервые с того момента, как в стране началась масштабный кризис из-за коронавируса, снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц.

В настоящее время там проходят лечение 3 994 пациента. Днем ранее их было 4 068. Это также в Италии считают признаком того, что ситуация постепенно возвращается под контроль.