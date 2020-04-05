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Мигранты в Средиземном море: ООН призвало Евросоюз к спасению людей

Мигранты в Средиземном море: ООН призвало Евросоюз к спасению людей
12:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В управлении Верховного комиссара ООН призвали Евросоюз к новым миссиям для спасения беженцев в Средиземном море.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Евросоюз к новым миссиям по спасению беженцев в Средиземном море.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью представителя комиссариата в ФРГ Франка Ремуса (Frank Remus) агентству dpa.

"Это древнейший, неполитический принцип, что нельзя бросать людей, терпящих бедствие на море, на произвол судьбы", - сказал Ремус.  

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Он подчеркнул, что требуется решение, которое позволит урегулировать процедуру распределения спасенных на море мигрантов по странам ЕС.

"Это общая ответственность стран-членов ЕС, а не только прибрежных государств. Поэтому свой вклад должны внести как можно больше стран Евросоюза", - указал Ремус в интервью dpa.

Издание пишет, что в начале апреля Евросоюз начал операцию Irini по контролю за выполнением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии. "Чтобы не поощрять мигрантов к бегству в Европу по морю, корабли, участвующие в этой миссии, оперируют в стороне от маршрутов, которыми обычно пользуются мигранты. Международное морское право, обязывающее спасать тонущих на море, распространяется, однако, и на них. Если это случается, то они должны доставлять спасенных в Грецию, откуда мигранты уже будут распределены по других странам ЕС", - уточнили в сообщении.

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В марте этого года истек срок соглашения, заключенного полугодом ранее Германией и тремя другими странами ЕС на Мальте. Документ устанавливал правила распределения из Италии по другим европейским странами спасенных в море мигрантов и разрешал судам с беженцами заходить в итальянские порты. Из-за пандемии коронавируса, это соглашение пока не продлено.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

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ЕС, Беженцы, ООН, Евросоюз.
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