Королева Елизавета II вновь обратилась к британцам (Видео)

Новости мира:Королева Елизавета II записала видеобращение к гражданам Британии.

Королева Великобритании Елизавета II в видеообращении к народу 5 апреля призвала граждан страны к решимости и самодисциплины в связи с распространением коронавируса.

Об этом 93-летняя королева сказала в видеообращении к народу.

В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

"Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас", — сказала Елизавета II.

Также королева выразила надежду, что в будущем "все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности".

"Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему, как и раньше, являются основными в нашей стране", — подчеркнула Елизавета II.