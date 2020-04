Королева Британии Елизавета II обратится к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в это воскресенье - четвертый раз за 68 лет своего правления.

Об этом сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Twitter.

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении.

Ранее Елизавета II из-за пандемии коронавируса приостановила выполнять свои королевские обязанности и сейчас находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.

As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b

