Королева Британии Елизавета II обратится к нации

Новости мира:Королева Британии обратится к нации из-за пандемии коронавируса.

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в это воскресенье - четвертый раз за 68 лет своего правления.

Об этом сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Twitter.

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении.

Ранее Елизавета II из-за пандемии коронавируса приостановила выполнять свои королевские обязанности и сейчас находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast. As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия "вступает в период огромной обеспокоенности и неопределенности".

Обращение в воскресенье будет четвертым за 68 лет ее правления, а не считая традиционные обращения в день Рождества.

Три предыдущие речи состоялись после смерти Королевы-матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и в 1991 году, после начала войны в Персидском заливе.

Напоминаем, в Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека, а общее количество погибших сейчас составляет 3605. Всего с начала эпидемии подтверждены 38 168 случаев заболевания.

В мире по состоянию на вечер 3 апреля зафиксировано более 1 миллиона 79 тысяч случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом более 58 тысяч человек умерли, а выздоровели почти 228 тысяч человек.