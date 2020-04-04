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Королева Британии Елизавета II обратится к нации

Королева Британии Елизавета II обратится к нации
02:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Королева Британии обратится к нации из-за пандемии коронавируса.

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в это воскресенье - четвертый раз за 68 лет своего правления.

Об этом сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Twitter.

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении.

Ранее Елизавета II из-за пандемии коронавируса приостановила выполнять свои королевские обязанности и сейчас находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия "вступает в период огромной обеспокоенности и неопределенности".

Обращение в воскресенье будет четвертым за 68 лет ее правления, а не считая традиционные обращения в день Рождества.

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Три предыдущие речи состоялись после смерти Королевы-матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и в 1991 году, после начала войны в Персидском заливе.

Напоминаем, в Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека, а общее количество погибших сейчас составляет 3605. Всего с начала эпидемии подтверждены 38 168 случаев заболевания.

В мире по состоянию на вечер 3 апреля зафиксировано более 1 миллиона 79 тысяч случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом более 58 тысяч человек умерли, а выздоровели почти 228 тысяч человек.

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Великобритания, Королева, Елизавета II, Коронавирус.
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