Борис Джонсон остается в больнице

Новости мира:Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, больной COVID-19 и госпитализированный накануне, остается в больнице под наблюдением врачей.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официального представителя премьера.

"Борис Джонсон остается в госпитале Святого Томаса "под наблюдением", - говорится в сообщении.

По словам официального представителя премьера, Джонсон провел "комфортную ночь" и пребывает "в хорошем настроении".

В то же время, официальный представитель отказался отвечать на вопросы, есть ли у главы британского правительства пневмония и приходилось ли врачам применять аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что в воскресенье ночью премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, был помещен в одну из больниц Лондона.