Во Франции из-за нарушения карантина оштрафовали почти полмиллиона человек

Новости мира:Во Франции зафиксировано более 98 тыс случаев инфицирования коронавирусом.

Во Франции за нарушение мер, принятых в связи с противодействием пандемии коронавируса, уже привлечены к административной ответственности 480 тысяч человек. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"С начала карантина наши силы правопорядка оформили 480 тысяч протоколов об административных правонарушениях. При этом было проведено 8 млн проверок (лиц, находящихся не дома - ред.)", - заявил министр.

Он отметил, что, несмотря на досадное поведение отдельных людей, большинство французов соблюдают требования карантина.

Как сообщалось, из 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина. Сейчас он продлен до 15 апреля.

Согласно правительственному декрету, запрещены не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на "домашнем" карантине и оставлять дом только при необходимости. За нарушение режима - штраф в 135 евро.

Правительство страны потребовало от граждан не покидать дома, не путешествовать во время Пасхальных каникул и праздников. Для контроля эпидемиологической ситуации в последнюю неделю Министерство внутренних дел привлекло 160 тыс. полицейских и жандармов.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 1,344,859, из них 74,635 летальных, 278,330 человек выздоровели.