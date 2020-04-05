Курение - зло: француз решил "сбегать" за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях

Несмотря на карантин во Франции житель Перпиньяна отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
Курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в Испании, которые там стоят дешевле, чем во Франции: несмотря на карантин, один из таких курильщиков решил отправиться за сигаретами пешком через горы.
В жандармерии департамента Южные Пиренеи осудили мужчину за недостаток рассудительности, найденного "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.
Чтобы спасти его, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности и "развернуть основные средства".
"Этот молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказывают жандармы.
Потом он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики, и уже потом позвал на помощь.
Теперь мужчине придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
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