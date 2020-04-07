"А кушать что будем?": Лукашенко вновь отказался от карантина в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.
Об этом пишет Медуза.
Отмечается, что онлайн-петиция с требованием ввести карантин уже набрала 150 тысяч подписей.
Однако Лукашенко убежден, что такие ограничения угрожают продовольственной безопасности.
"У нас здесь разглагольствуют вокруг: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", – цитирует издание слова белорусского президента.
Также Лукашенко утверждает, что это раскололо бы общество.
"Как на "удаленке" доить коров или выходной объявлять?... А кто-то будет сидеть дома без работы, а им зарплату сохранять. Это что, справедливо?", – заявил он.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.