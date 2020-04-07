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"Неделя пиковой смертности": В США сильно возросло дневное количество жертв от COVID-19

"Неделя пиковой смертности": В США сильно возросло дневное количество жертв от COVID-19
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США сейчас фиксируют самые большие показатели смертности среди населения.

США вступили в "неделю пиковой смертности" от коронавируса, как назвал ее один чиновник. На этом фоне федеральный надзорный орган сообщил, что больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами.

"Это будет неделя пиковой госпитализации, пиковых поступлений в отделения интенсивной терапии и, к сожалению, пиковой смертности", – заявил врач и член рабочей группы Белого дома по коронавирусу адмирал Бретт Жируа, выступая в программе "Доброе утро, Америка!" на канале АВС, передает Голос Америки.

Он выразил особую тревогу в связи с ситуацией в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, а также в городе Детройте.

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Выступая на брифинге в Белом доме, посвященном коронавирусу, президент Дональд Трамп заявил, что количество жертв COVID-19 на этой неделе вырастет. "Вероятнее всего, это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, чем если бы мы ничего не предприняли, – сказал он. – Мы подходим к тому моменту, когда будут действительно очень плохие цифры. Мы хотим, чтобы эти цифры были намного ниже, чем они будут. И мы сделаем это. Я полагаю, что мы, вероятно, никогда не видели ничего подобного, возможно только во время войны".

Жируа также появился в программе "Сегодня" на канале NBC, где заявил: "Независимо от того, живете ли вы в маленьком американском городке или в "Большом Яблоке", все восприимчивы к этой болезни, и всем нужно соблюдать меры предосторожности, о которых мы говорили".

Распоряжения губернаторов штатов об ограничениях на выход из дома затронули более 90% американцев. Лишь восемь штатов пока не ввели подобные ограничения.

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Доклад офиса генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб показал, что "острый дефицит" материалов для тестирования и длительное ожидание результатов тестирования ограничивают возможности больниц по мониторингу состояния здоровья персонала и пациентов.

"Больницы также описали существенные трудности с сохранением и расширением возможностей по уходу за пациентами", – говорится в докладе, представленном как срез проблем, с которыми больницы столкнулись в середине марта. Принимаются меры для решения этих проблем, говорится в документе.

Офис генерального инспектора отметил, что "противоречивые указания федеральных органов, властей штатов и муниципалитетов" сбивали с толку больницы и общественность, в то время как масштабный дефицит средств индивидуальной защиты создал угрозу для персонала больниц и пациентов.

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Несмотря на мрачные предупреждения, по крайней мере одна модель развития событий дает надежду на то, что смертность начала снижаться. Модель, разработанная Вашингтонским университетом, на которую ссылаются некоторые федеральные чиновники и представители штатов, в настоящее время предсказывает 81766 смертей от коронавируса к 4 августа, что на 12 тыс. меньше по сравнению с прогнозом, составленным на выходных.

Модель, которая регулярно корректируется по мере поступления новых данных, предсказывает пиковую потребность в больничных койках 15 апреля и суточную смертность на уровне 3130 человек 16 апреля.

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США, Жертвы, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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