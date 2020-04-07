COVID-19: В США взлетели продажи алкоголя, особенно через Интернет

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США взлетели продажи алкоголя через интернет.

За неделю продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении. Такие данные предоставила исследовательская компания Nielsen, передает newsweek.com

Больше всего выросли продажи крепкого алкоголя - на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина - на 66% (28%). Продажи пива выросли на 42% (14%).

Также сообщается, что онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%.

Аналитики взлет продаж объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса люди вынуждены находиться дома и не могут посещать бары и рестораны.

Как сообщалось ранее, коронавирус также провоцировал рост продаж вина по всему миру.

В Украине же, данных о росте продаж алкогольных напитков пока нет, однако, экономисты уже предупреждают о возможном подорожании спиртного на фоне карантинных мероприятий и будущими трудностями с импортом. При этом не только алкоголя, но и фруктов и овощей.