Саммит "Восточного партнерства": в ЕС обещают послать "позитивный сигнал"

Новости мира:По словам Борреля, на саммите Восточного партнерства ЕС пошлет позитивный сигнал странам-участницам.

Саммит Восточного партнерства, который должен состояться летом, позволит подвести итог достигнутого и послать странам-участницам позитивный сигнал относительно дальнейшего развития отношений.

Об этом по итогам встречи министров иностранных дел, которая состоялась в режиме телеконференции, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Саммит Восточного партнерства в этом году будет поводом подвести итог, и я думаю, что достигнутые результаты являются существенными. Мы посмотрим, что мы можем сделать, чтобы продолжить это движение - если, конечно, саммит состоится, учитывая ситуацию с коронавирусом.. Впрочем, мы можем провести его как телеконференцию, что превращается в нормальный формат подобных встреч. И это работает хорошо, кстати", - отметил Высокий представитель ЕС.

Он выразил уверенность, что во время саммита стороны сосредоточат усилия на дальнейшем развитии общего пространства демократии, благосостояния, стабильности, сотрудничества и устойчивости.

"У нас есть амбициозные соглашения об ассоциации, в том числе углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли с тремя нашими партнерами – Украиной, Грузией и Молдовой, несколько иное соглашение с Арменией, и сейчас мы обсуждаем отдельные инициативы в отношениях с Азербайджаном и Беларусью. Я надеюсь, что мы сможем послать сигнал относительно дальнейшего улучшения отношений со странами, которые являются нашими партнерами на Востоке", - заявил Боррель.

На саммите Восточного партнерства, запланированном на 18 июня в Брюсселе, должны быть подтверждены совместные обязательства ЕС и стран-партнеров в развитии взаимовыгодного сотрудничества на период после 2020 года.