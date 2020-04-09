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Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС

Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
04:51 Сегодня Телеграф УНН

Беларусь просит ЕС о помощи из-за коронавируса.

Беларусь обратилась к ЕС с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий кризиса коронавируса. Об этом на пресс-конференции по итогам видеосовещания министров по делам помощи развитию стран ЕС заявил глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.

Он добавил, что, ЕС предоставит финансовую помощь Беларуси для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса в ответ на ее просьбу. "Мы сейчас изучаем, как можем выполнить эту просьбу, уделив особое внимание экономической поддержке системы здравоохранения и гражданского общества. Общий размер этой помощи пока не определен, но предположительно он будет около 60 млн евро", - сказал Боррель.

"Сигнал прост и понятен. ЕС готов поддержать наших партнеров и соседей в этот очень трудное время, настолько, насколько это возможно, отвечая на просьбу о помощи, откуда бы они ни были", - заявил Боррель.

Тем временем в Беларусь прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения.

В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется 9 апреля и продлится до субботы - 11 апреля. Делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства.

Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принятых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

Напомним: 

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ЕС, Беларусь, Коронавирус, Жозеп Боррель.
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