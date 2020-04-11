США модернизировали свое ядерное оружие на территории Германии

Новости мира:Штаты модернизировали свое ядерное оружие, размещенное в Германии.

США установили новое программное обеспечение на свои ядерные бомбы, расположенные на территории Германии.

Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

"США модернизировали свое ядерное оружие, размещенное в Германии", - говорится в статье.

Секретная операция состоялась еще осенью 2019 года, но известно об этом стало только сейчас.

Тяжелый транспортный самолет C-17 Globemaster Военно-воздушных сил США на два дня вывозил из авиабазы Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц около 20 ядерных боеголовок типа В-61 в Соединенные Штаты, где на них установили новое программное обеспечение. Затем заряды были доставлены обратно.

"На 48 часов Германия стала зоной, свободной от ядерного оружия", - пишет автор публикации.

Федеральное правительство было проинформировано правительством США непосредственно перед началом операции, силы Бундесвера должны быть готовы на случай, если во время транспортировки или загрузки что-то бы пошло не так.

Атомные бомбы в Бюхеле являются частью ядерного сдерживания НАТО. Официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждают их существование.