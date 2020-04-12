Обязан жизнью: Джонсон поблагодарил врачей

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон поблагодарил лечащий его персонал Национальной службы здравоохранения, заявив, что он обязан им жизнью.
Об этом сообщает ВВС.
"Не могу найти слов признательности. Я обязан им своей жизнью", - отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении после того, как в четверг он был переведен из реанимации.
Выступая во время ежедневного правительственного брифинга по коронавирусу в субботу, министр внутренних дел Прити Патель сказала, что премьер-министру необходимо "время и место для отдыха, восстановления сил и выздоровления".
Как сообщалось, в отделение интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса 55-летний Джонсон попал вечером 5 апреля, из-за обострения коронавирусной болезни. Считается, что Джонсон сможет вернуться к исполнению своих обязанностей через месяц.
Напомним:
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
89 украинцев выздоровели после COVID-19.