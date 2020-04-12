Обязан жизнью: Джонсон поблагодарил врачей

Новости мира:В связи с выздоровлнием Борис Джонсон поблагодарил его лечащий персонал.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон поблагодарил лечащий его персонал Национальной службы здравоохранения, заявив, что он обязан им жизнью.

Об этом сообщает ВВС.

"Не могу найти слов признательности. Я обязан им своей жизнью", - отметил премьер-министр в своем первом публичном заявлении после того, как в четверг он был переведен из реанимации.

Выступая во время ежедневного правительственного брифинга по коронавирусу в субботу, министр внутренних дел Прити Патель сказала, что премьер-министру необходимо "время и место для отдыха, восстановления сил и выздоровления".

Как сообщалось, в отделение интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса 55-летний Джонсон попал вечером 5 апреля, из-за обострения коронавирусной болезни. Считается, что Джонсон сможет вернуться к исполнению своих обязанностей через месяц.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.