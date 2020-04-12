Европейская эпидемия: В Испании от коронавируса скончались около 17 тыс человек

Новости мира:В связи с большим количеством зараженных в Испании уже около 17 000 человек стали жертвами заболевания.

За минувшие сутки, 11 апреля, в Испании от коронавируса умерли 619 человек.

Это больше, чем за сутки 10 апреля, когда было зафиксировано 510 смертей.

Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Испании. Отмечается, что в прошлое воскресенье в стране было зафиксировано 675 смертей от коронавируса за сутки. Волна смертности в последние дни могла нарастать и снижаться, но все же не приближалась к пиковому уровню 2 апреля, когда за сутки было зафиксировано 950 смертей.

Всего с начала эпидемии в Испании зафиксировано 16 972 смерти от коронавируса. Отмечается, что реальные цифры потерь могут быть выше, ведь многие умирают с симптомами болезни без госпитализации и тестирования – у себя дома или в домах престарелых.

При этом, число новых случаев заражения сокращается. На сегодня в стране зафиксировано 166 019 случаев болезни. 62 391 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.