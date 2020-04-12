Папа Римский провел Пасхальное богослужение

Новости мира:Папа Римский Франциск провел Пасхальное богослужение в пустом соборе Святого Петра.

В Ватикане сегодня утром состоялось Пасхальное богослужение, которое Папа Римский Франциск провел в пустом соборе Святого Петра без верующих в сопровождении лишь нескольких священнослужителей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В дальнейшем в своем традиционном Пасхальном послании ”Городу и миру” понтифик призвал к немедленному прекращению огня в вооруженных конфликтах во всех уголках мира.

Он также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией COVID-19, которая унесла уже более 109 тысяч жизней по всему миру.

Папа также подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.

Отмечается, что в прошлом году Пасхальную службу на площади Святого Петра посетили около 70 тысяч человек. Однако сейчас Рим и остальная Италия, которые очень сильно пострадала от коронавируса, живут в условиях жесткого карантина. Вход в Ватикан перекрыт вооруженной полицией. Все последние недели Папа Франциск обращается к верующим со своей библиотеки с помощью онлайн-трансляций.

Напоминаем, по состоянию на сегодняшний день, 12 апреля, больше всего смертей от коронавируса в мире зафиксировано в Италии - 19 тыс. 468.

Количество инфицированных в этой стране составляет 152 тыс. 271.

Перед Италией по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 идут Испания - 163 тыс. 027 и США - 529 тыс. 951.