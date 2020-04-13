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В Белграде от COVID-19 скончался "сербский Аль Капоне"

В Белграде от COVID-19 скончался "сербский Аль Капоне"
01:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Белграде сербский бизнесмен Драгослав Космаяц умер от коронавируса COVID-19.

В Белграде от коронавируса умер контроверсионный сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне"

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно сербскому изданию Blic от источников, знакомых с состоянием здоровья умершего. 67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.

Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками. Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве.

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Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях. Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.

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Все по теме:

Сербия, Белград, Коронавирус, COVID-2020, Сербский Аль Капоне, Драгослав Космаяц.
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