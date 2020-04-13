В Белграде от COVID-19 скончался "сербский Аль Капоне"

Новости мира:В Белграде сербский бизнесмен Драгослав Космаяц умер от коронавируса COVID-19.

В Белграде от коронавируса умер контроверсионный сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне".

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно сербскому изданию Blic от источников, знакомых с состоянием здоровья умершего. 67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.

Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками. Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве.

Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях. Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.