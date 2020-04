Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

"Все в Челси сильно опечалены этой новостью. Наш бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье Питера и его друзьям".

К слову, вратарь имел второй результат в истории по количеству сыгранных матчей за "синих" — 729, уступая лишь Рону Харрису, у которого 795 поединков.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…

— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020