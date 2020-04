Умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс

Легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс скончался после продолжительной болезни, сообщает BBC.

Мосс считается одним из величайших гонщиков Формулы-1 за всю историю, хотя он ни разу не был чемпионом мира.

Гонщик выиграл 16 из 66 гонок Формулы-1, в которых участвовал с 1951 по 1961 год.

Sir Stirling Moss has passed away (1929 - 2020)

Definitely, the greatest racing driver to not win a Formula 1 drivers world championship. I hope that he gets his shot at winning it at the racing tracks of heaven.

Rest in peace, Sir Stirling. pic.twitter.com/3kIo8pFcVQ

— Eau rouge (@Insidef1) April 12, 2020