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Коронавирус забрал жизнь сотрудника Еврокомиссии

Коронавирус забрал жизнь сотрудника Еврокомиссии
14:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сотрудник Еврокомиссии умер от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Сотрудник генерального директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям умер от коронавирусной болезни.

Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - написала фон дер Ляйен.

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Это первый случай смерти от коронавирусной болезни среди сотрудников Еврокомиссии.

Как известно, в конце марта в Европарламенте сообщили о смерти одного из работников, который заболел коронавирусом.

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Все по теме:

Еврокомиссия, Вирус, Карантин, Урсула фон дер Ляйен, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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