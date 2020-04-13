Коронавирус забрал жизнь сотрудника Еврокомиссии

Новости мира:Сотрудник Еврокомиссии умер от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Сотрудник генерального директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям умер от коронавирусной болезни.

Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - написала фон дер Ляйен.

I am extremely sad to announce the passing away yesterday of a devoted Commission member of staff, who had fallen ill to COVID-19. I present my heartfelt condolences to his family, and my thoughts are also with his colleagues from the ERCEA and the wider DG Research & Innovation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2020

Это первый случай смерти от коронавирусной болезни среди сотрудников Еврокомиссии.

Как известно, в конце марта в Европарламенте сообщили о смерти одного из работников, который заболел коронавирусом.