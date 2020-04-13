Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий рассказал о проекте "Большое строительство дорог"
Криклий рассказал о проекте "Большое строительство дорог"
Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое
Главные события недели
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)
Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

Маас: Германия поставила главную задачу своего председательства в ЕС

Маас: Германия поставила главную задачу своего председательства в ЕС
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хайко Маас рассказал о задачах Германии в председательстве в Совете ЕС.

Германия планирует сделать преодоление вируса и его последствий главной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начинается 1 июля.

Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в авторской статье в издании Welt am Sonntag.

"Мы сделаем наше президентство в Совете Европы "корона-президентством" для преодоления коронавируса и его последствий", - заявил министр.

Он подчеркнул, что одной из первых задач после того, как рубикон будет пройден, станет постепенное и скоординированное снятие ограничения свободного передвижения и скоординированное восстановление шаг за шагом функционирования внутреннего рынка ЕС.

Дипломат отметил, что цель заключается в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, солидарной и уверенной, чем раньше. Для этого бюджет ЕС должен стать настоящей программой возрождения Европы на ближайшие семь лет.

Пандемия COVID-19: в Германии более 2 тыс человек стали жертвами заболевания

Победа над вирусом возможна только во всем мире, иначе рано или поздно он снова ударит как бумеранг, убежден Маас. Поэтому самый большой в истории ЕС пакет помощи почти в 500 миллиардов евро является не просто актом европейской солидарности, но и демонстрацией чисто экономического прагматизма.

Все принятые странами меры по ограничению контактов с внешним миром дипломат считает правильными. Так, Германия может помочь другим только взяв под контроль кризис у себя дома. (В другом интервью политик сравнил ситуацию с самолетом, где в случае аварии надо сначала надеть кислородную маску себе, чтобы быть в состоянии спасать других - ред.). Понятны также временные ограничения, однако больше, чем необходимые ограничения демократии и верховенства права под видом борьбы с короновирусом неприемлемы в Европе, подчеркнул он. Тот, кто подрывает основные ценности Европейского Союза, не может надеяться на необъятную финансовую помощь ЕС, заметил Маас.

Маас обвинил РФ в военных преступлениях в Сирии

В то же время глава немецкого МИД раскритиковал такие проявления как эгоизм, который проявился то ли в конкуренции за защитные маски, то ли в доставке лекарств. Это, по его убеждению, усиливает кризис для всех. Поэтому в рамках G-7 договорились более тесно работать вместе над разработкой и распространением медицинских товаров и поддерживать открытые цепочки поставок, добавил он.

Маас также обратил внимание на роль в преодолении кризиса СБ ООН, в котором Германия будет председательствовать в июле с.г. ..

Одна из лучших инвестиций в борьбу с пандемией - это укрепление Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, сказал министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ФРГ, Коронавирус, Хайко Маас, Совете ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
04 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
05 Криклий назвал главный недостаток руководства "Укрзализныци"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На США надвигаются разрушительные торнадо
На США надвигаются разрушительные торнадо
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 14 тыс
Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 14 тыс
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь