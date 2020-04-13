Маас: Германия поставила главную задачу своего председательства в ЕС

Новости мира:Хайко Маас рассказал о задачах Германии в председательстве в Совете ЕС.

Германия планирует сделать преодоление вируса и его последствий главной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начинается 1 июля.

Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в авторской статье в издании Welt am Sonntag.

"Мы сделаем наше президентство в Совете Европы "корона-президентством" для преодоления коронавируса и его последствий", - заявил министр.

Он подчеркнул, что одной из первых задач после того, как рубикон будет пройден, станет постепенное и скоординированное снятие ограничения свободного передвижения и скоординированное восстановление шаг за шагом функционирования внутреннего рынка ЕС.

Дипломат отметил, что цель заключается в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, солидарной и уверенной, чем раньше. Для этого бюджет ЕС должен стать настоящей программой возрождения Европы на ближайшие семь лет.

Победа над вирусом возможна только во всем мире, иначе рано или поздно он снова ударит как бумеранг, убежден Маас. Поэтому самый большой в истории ЕС пакет помощи почти в 500 миллиардов евро является не просто актом европейской солидарности, но и демонстрацией чисто экономического прагматизма.

Все принятые странами меры по ограничению контактов с внешним миром дипломат считает правильными. Так, Германия может помочь другим только взяв под контроль кризис у себя дома. (В другом интервью политик сравнил ситуацию с самолетом, где в случае аварии надо сначала надеть кислородную маску себе, чтобы быть в состоянии спасать других - ред.). Понятны также временные ограничения, однако больше, чем необходимые ограничения демократии и верховенства права под видом борьбы с короновирусом неприемлемы в Европе, подчеркнул он. Тот, кто подрывает основные ценности Европейского Союза, не может надеяться на необъятную финансовую помощь ЕС, заметил Маас.

В то же время глава немецкого МИД раскритиковал такие проявления как эгоизм, который проявился то ли в конкуренции за защитные маски, то ли в доставке лекарств. Это, по его убеждению, усиливает кризис для всех. Поэтому в рамках G-7 договорились более тесно работать вместе над разработкой и распространением медицинских товаров и поддерживать открытые цепочки поставок, добавил он.

Маас также обратил внимание на роль в преодолении кризиса СБ ООН, в котором Германия будет председательствовать в июле с.г. ..

Одна из лучших инвестиций в борьбу с пандемией - это укрепление Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, сказал министр.