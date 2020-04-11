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Суббота, 11.04.2020
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Пандемия COVID-19: в Германии более 2 тыс человек стали жертвами заболевания

Пандемия COVID-19: в Германии более 2 тыс человек стали жертвами заболевания
16:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронаируса в Германии более 117 000 граждан заразились Covid-19.

Количество зараженных коронавируса в Германии достигло 117 658 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечаетсяв соответствующей публикации.

За сутки зафиксировано 4 133 новых случая заболевания. Количество умерших возросло на 171 человека и теперь составляет 2 544 человека.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (31 453), Северной Рейн — Вестфалии (23 644), Баден-Вюртемберге (23 617). В Берлине отмечено 4 458 случаев заболевания. 

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Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия "временным багом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Германия, ФРГ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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