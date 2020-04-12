Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу

Новости мира:Министр иностранных дел ФРГ заявил о необходимости принятия семилетней программы развития экономики Европы.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает необходимым принять семилетнюю программу оживления европейской экономики.

Об этом Маас написал в колонке в еженедельнике Die Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

По словам Мааса, Германия сделает борьбу с пандемией коронавируса приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля.

"Одна из наших первостепенных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу внутреннего рынка", - пообещал министр.

При этом он назвал предстоящую миссию ФРГ в рамках Совета - "председательством под знаком короны".

"Такое государство-экспортер как Германия нуждается в здоровой Европе и в работающей мировой экономике. Так что это не просто акт европейской солидарности, но и чисто экономически разумный шаг, когда Европейский Союз обнародует самый большой пакет помощи в своей истории в размере более чем 500 млрд евро", - уверен глава МИД ФРГ.

Он добавил, что Европа должна выйти из этого кризиса более сильной, солидарной и суверенной, чем была.

По словам Мааса, для этого в бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, включая инвестиции в научные исследования, защиту климата, обеспечение технологического суверенитета и устойчивых к кризису систем здравоохранения и соцзащиты.

Как сообщалось, 9 апреля министры финансов Европейского Союза согласовали план спасения экономики блока в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на сумму более 500 млрд евро.

В частности, в рамках Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) будет выделено около 240 млрд евро тем государствам, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса и которые являются членами зоны евро; 200 млн евро – на кредитование европейских предприятий с акцентом на малый на средний бизнес и около 100 млрд евро – на схему субсидирования зарплаты, чтобы компании не сокращали своих сотрудников.

После решения министров финансов этот план должен быть утвержден на заседании Европейского совета - высшего политического органа ЕС.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.