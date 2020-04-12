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Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры

Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
14:58 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:Шмыгаль говорит, что кандидатуры на пост главы Минэкоэнерго вскоре будут представлены Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом Премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - обьяснил Денис Шмыгаль.

По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Денис Шмыгаль, Минэкоэнерго.
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