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Маас прокомментировал вступление Северной Македонии в НАТО

Маас прокомментировал вступление Северной Македонии в НАТО
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хайко Маас считает, что вступление Северной Македонией в НАТО свидетельствует об открытости.

Вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что Альянс остается открытым для тех, кто соответствует его критериям.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Вступление Северной Македонии в НАТО повышает безопасность и стабильность на Западных Балканах, а также является признаком политики открытых дверей НАТО - политики, которая помогает обеспечить свободу, демократию и права человека", - заявил Маас.

Он поздравил новых союзников и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

По словам Мааса, главы государств и правительств Греции и Северной Македонии, которые заключили историческое Преспанское соглашение, продемонстрировали, что "политическая смелость и дипломатическое мастерство могут мирным путем преодолеть долгосрочные блокады".

Северная Македония вступила в НАТО

Глава немецкого МИД назвал "еще одним большим успехом последовательной политики реформ", которые проводит правительство Северной Македонии, тот факт, что Брюссель решил на этой неделе открыть переговоры о присоединении страны к ЕС.

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НАТО, Хайко Маас, Северная Македония.
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