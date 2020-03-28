Маас прокомментировал вступление Северной Македонии в НАТО

Новости мира:Хайко Маас считает, что вступление Северной Македонией в НАТО свидетельствует об открытости.

Вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что Альянс остается открытым для тех, кто соответствует его критериям.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Вступление Северной Македонии в НАТО повышает безопасность и стабильность на Западных Балканах, а также является признаком политики открытых дверей НАТО - политики, которая помогает обеспечить свободу, демократию и права человека", - заявил Маас.

Он поздравил новых союзников и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

По словам Мааса, главы государств и правительств Греции и Северной Македонии, которые заключили историческое Преспанское соглашение, продемонстрировали, что "политическая смелость и дипломатическое мастерство могут мирным путем преодолеть долгосрочные блокады".

Глава немецкого МИД назвал "еще одним большим успехом последовательной политики реформ", которые проводит правительство Северной Македонии, тот факт, что Брюссель решил на этой неделе открыть переговоры о присоединении страны к ЕС.