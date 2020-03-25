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Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом

Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бывший генеральный секретарь НАТО Франсиско Хавьер Солана де Мадариага сообщил, что инфицирован коронавирусом.

Инфицированный коронавирусом бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана де Мадариага с больничной койки призвал победить недуг коллективно.

Об этом испанский политик, физик и дипломат, который выздоравливает в мадридской больнице "Рамон и Каджал" после пребывания в отделении интенсивной терапии, заявил по телефону влиятельному изданию Еl Раіѕ.

"Я надеюсь, что я преодолею это. Это очень упрямый вирус. Я все еще не знаю, как это описать, то, что происходит, действительно грозно. Это конфликт против врага, которого невозможно увидеть, и он имеет силу распространять свое зло с очень большой скоростью. Мы должны победить это коллективно", - сказал Хавьер Солана телефону из больницы, куда он был помещен 10 суток тому назад.

По его мнению, усилия, которые прилагают медицинские работники во всех учреждениях, впечатляют, особенно уровень заботы и преданности.

Коронавирусом заразился экс-президент Финляндии

Солана борется против коронавируса в одиночестве, единственные посещения, которые ему разрешены, - это визиты медицинских работников, пишет издание. "Он держится самостоятельно под давлением страха, читая воспоминания Уинстона Черчилля, делая заметки о своих размышлениях и слушая музыку в больничной палате. Солана шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса", - пишут испанские журналисты.

Политик также активно комментирует события вокруг нового вызова на своей странице в Твиттер.

Напомним:

Испания удерживает лидерство среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом политиков. Анализ тестов, проведенный в течение последних недель, подтвердил положительный результат у супруги премьер-министра Бегоньи Гомес, вице-премьер-министра, двух министров, двух региональных чиновников высшего ранга от Мадрида и Каталонии, лидера третьей по величине партии в Конгрессе, нескольких депутатов и сенаторов.

Согласно последним данным Минздрава Испании, количество погибших в стране в результате пандемии коронавируса возросло до 2696 человек, 514 новых жертв за последние 24 часа. Рост составил 24% по сравнению с последними сутками.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.

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Испания, Хавьер Солана, Коронавирус, Экс-генсек НАТО, Фелипе Гонсалес.
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