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Мировая пандемия: свежие данные по Covid-19
03:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек, число инфицированных превысило 385 тыс.

По состоянию на 03:00 по времени среды, в мире насчитывалось 385 тыс. 652 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 17 тыс. 699 человек, поправились почти 100 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За сутки с 03:00 вторника число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 35,884 тыс. человек, скончавшихся - на 1,662 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер вторника, в стране зафиксировано 6,820 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69,176 тыс. больных.

Далее в списке: 

  • в Испании зафиксировано 39,673 тыс. больных (скончались 2,696 тыс.),
  • Германии - 27,436 тыс. (86),
  • Франции - 19,856 тыс. (860),
  • Великобритании - 8,077 тыс. (422),
  • Швейцарии - 8,060 тыс. (66),
  • Нидерландах - 4,749 тыс. (213),
  • Австрии - 3,924 тыс. (21),
  • Бельгии - 3,401 тыс. (75),
  • Норвегии - 2,371 тыс. (восемь),
  • Португалии - 2,060 тыс. (23),
  • Швеции - 1,934 тыс. (21),
  • Турции - 1,529 тыс. (37),
  • Дании - 1,460 тыс. (24),
  • Чехия - 1,289 (два),
  • Ирландия - 1,125 тыс. (шесть).

В США, по данным South China Morning Post, на вечер вторника зафиксировано 42,732 тыс. инфицированных, 525 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на среду университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается более 53 тыс. инфицированных, 703 скончавшихся.

В Бразилии коронавирус выявлен у 1,546 тыс. человек, скончались 25, в Канаде - у 1,432 тыс. человек, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 1,934 тыс. при 24,811 тыс. заразившихся.

В Южной Корее на вечер понедельника зарегистрированы 120 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,037 тыс.

На территории Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Иокогаме круизного лайнера инфицировано 1,853 тыс.( скончались 53), в Малайзии - 1,624 (15), Израиле - 1238 (один).

В Австралии выявлено 1,984 тыс. заболевших, зарегистрировано восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Напомним:

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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