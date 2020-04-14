COVID-19: ледовую арену в Швеции переделают в морг

Новости мира:В Швеции переоборудуют ледовую арену в морг на время пандемии коронавируса.

В Стокгольме (Швеция) переоборудуют ледовую арену в морг на время пандемии COVID-19.

Как сообщает шведское издание HockeyNews, данная участь постигнет столичную арену "Мелархойден", где тренировалась молодежная команда "Юргордена".

Отмечается, что в Стокгольме могут принять аналогичные меры и по отношению к другим ледовым аренам.

"Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, мы можем также дополнительно изыскать места для 500-700 погибших, - приводит HocheyNews слова шведского чиновника Йоакима Ярнрида. - Мы уже связались с администрацией кладбищ и руководством Стокгольма на случай использования ледовых дворцов спорта в качестве моргов. Очень жаль, что так происходит, но для нас важно достойно обращаться с умершими".

Количество переоборудованных катков будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия.