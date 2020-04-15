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Коронавирус: еще одна страна привлечет военных к борьбе с пандемией

Коронавирус: еще одна страна привлечет военных к борьбе с пандемией
05:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Чехии военные помогут социальным учреждениям бороться с COVID-19.

В Чехии военные будут привлекаться для обеспечения работы социальных учреждений в случае выявления больных коронавирусной инфекцией. В частности, такая помощь предусмотрена для домов лиц старшего возраста. Решение об этом приняло 14 апреля правительство Чешской Республики, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как написал в Twitter министр обороны Чехии Любомир Метнар, речь идет о 360 военных, которые в социальных учреждениях будут оказывать помощь персоналу.

"Таким образом, после пограничных переходов и карантина это еще один практический пример того, что армия помогает там, где это нужно", — подчеркнул министр.

Пресс-секретарь министерства обороны Яна Зехмайстерова отметила, что решение правительства продиктовано нехваткой персонала в социальных учреждениях. "Недостаток и нагрузки персонала могли бы в краткосрочной перспективе поставить под серьезную угрозу жизни и здоровья людей, которые в этих учреждениях работают", — указала она.

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По информации министерства здравоохранения Чехии, по состоянию на конец дня 14 апреля в стране зарегистрировано 5308 человек, инфицированных коронавирусом, 642 человека вылечены, 161 человек умер. Инфицирование коронавирусом зарегистрировано в более 30 социальных учреждениях, всего их в Чехии работает около 1900.

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Чехия, Коронавирус, Любомир Метнар, Covid-19.
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