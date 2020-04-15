Рабочий вопрос: Финляндия примет около 1500 сельхозработников, в основном из Украины

Новости мира:В Финляндии планируют пригласить в страну около 1500 сельхозработников, из Украины.

Финское Министерство сельского и лесного хозяйства планирует пригласить в страну для выполнения стратегически важных работ в сельском хозяйстве около 1500 сельхозработников, в основном из Украины.

Об этом сообщила служба новостей YLE со ссылкой на министерство.

"Министерство сельского и лесного хозяйства (Финляндии - ред.) предоставило Пограничному ведомству список профессий, необходимых для выполнения стратегически важных работ, в том числе в сельском хозяйстве. Финляндия готовится принять около 1500 сельхозработников, в основном из Украины", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению министерства, пограничное ведомство в каждом отдельном случае будет решать, имеет ли человек основание для въезда в страну или нет.

Возможные чартерные полеты для доставки работников в Финляндию оплатит или предприниматель, или работники.

В целом пересечение границ Финляндии было резко ограничено в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.