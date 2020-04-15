Итальянская эпидемия: от COVID-19 погибло более 21 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии зафиксировали уже более 21 000 смертей с начала эпидемии.

В Италии количество жертв коронавируса COVID-19 выросло до 21 тыс. 67 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 17:00 в стране также зафиксировано 162 тыс. 488 случаев инфицирования. По количеству больных коронавирусом Италия занимает третье место в мире. Больше зараженных зарегистрировано в Испании и США.

Между тем, количество выздоровевших в Италии стремительно приближается к 40 тыс. На данный момент зарегистрировано уже 37 тыс. 130 случаев выздоровления.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.