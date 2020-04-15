Борьба с COVID-19: Еврокомиссия инициирует глобальную донорскую конференцию

Новости мира:В Еврокомиссии инициируют конференцию, в ходе которой планируется мобилизировать новые фонды для борьбы с коронавирусом.

Для поиска инновационных средств по диагностике и лечению COVID-19, а также для разработки вакцины, Еврокомиссия инициирует 4 мая виртуальную конференцию доноров, в ходе которой надеется мобилизовать новые фонды для глобального ответа на кризис.

Об этом 15 апреля на пресс-конференции по представлению рамочных рекомендаций Еврокомиссии относительно постепенной отмены карантинных мероприятий в странах-членах заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для поддержки глобальной инициативы (по противодействию коронавируса) нужны фонды. Учитывая это я решила созвать донорскую онлайн-конференцию 4 мая. Это поможет закрыть пробелы в финансировании и предложить инновационные и адекватные решения. Мы начали подготовку к сотрудничеству с обновленными организациями, такими как Группа по мониторингу глобальной готовности и другими международными платформами в тесной координации с ВОЗ. Надеюсь, что страны и организации по всему миру откликнутся на этот призыв", - сказала президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что коронавирус не признает границ, и может быть преодолен только путем международного сотрудничества и координации. Это касается как Европейского Союза, так и всего мира. По словам Урсулы фон дер Ляйен, именно такой подход был в центре внимания недавней дискуссии в формате "большой двадцатки".

"Это включает вопросы, каким образом ускорить работу по диагностике, лечению и разработке вакцины. Если мы получим вакцину, и когда мы получим вакцину - тогда встанет вопрос о механизме применения этой вакцины по всему миру. Это может быть нашим лучшим коллективным "выстрелом", чтобы преодолеть коронавирус", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.