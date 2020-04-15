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В Бельгии власти продлили "мягкий" карантин до 3 мая

В Бельгии власти продлили "мягкий" карантин до 3 мая
21:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Бельгии власти приняли решение продлить действие ограничительных мер.

Совет национальной безопасности Бельгии принял в среду решение продлить действие "мягких" ограничительных мер, которые связаны со вспышкой коронавируса COVID-19 и касаются 11 миллионов бельгийцев, до 3 мая 2020 года.

Об этом сообщает бельгийское издание RTL-info. 

"Совет национальной безопасности, который объединяет главных политических деятелей страны, принял решение продлить ограничительные меры и "социальное дистанцирование" до 3 мая. При этом сейчас идет пятая неделя с момента введения таких ограничений социальной и экономической жизни в Бельгии, и время для отмены таких мер, очевидно, еще не пришло", - говорится в публикации. 

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Одним из результатов такого решения стала отмена экзаменов для учащихся в начальной и в средней школах, о чем изданию подтвердили представители Федерального министерства образования.

"Сегодня мы говорили не о каких-то мерах по ослаблению ограничений, а говорили об их продлении, исходя из того факта, что с вирусом до сих пор не удалось справиться", - сказал по этому поводу министр-президент Региона Валлония Элио Ди Рупо (Elio Di Rupo).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в Бельгии зарегистрированы 33 573 случая инфицирования COVID-19, только за последние 24 часа подтверждены 2454 положительных теста на коронавирус. С начала вспышки в стране от этой болезни погибли 4 400 человек.

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Бельгия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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