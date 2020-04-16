Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
Трамп о коронавирусе в США: Мы прошли пик
Трамп о коронавирусе в США: Мы прошли пик
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19
Что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19

СМИ: в Европарламенте задумались об общем экономическом пространстве со странами "Восточного партнерства"

СМИ: в Европарламенте задумались об общем экономическом пространстве со странами "Восточного партнерства"
04:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Европарламент планирует призвать к "общему экономическому пространству" с постсоветскими странами.

Европарламент призывает создать "общее экономическое пространство" между Евросоюзом и шестью постсоветскими странами, участниками программы "Восточное партнерство", включая Украину. В ЕС рассматривают это как часть процесса "постепенной интеграции" этих стран с Евросоюзом, говорится в проекте отчета, на который ссылается издание Радио Свобода, передает УНН.

"Проект также содержит осуждение незаконных действий России в странах "Восточного партнерства" — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, включая с тем, что названо дестабилизацией, вторжением и аннексией", — пишет издание.

Отмечается, что этот документ должен обсудить комитет по вопросам иностранных дел Европарламента в ближайшие недели. На рассмотрение Европарламента проект может поступить уже в мае.

По данным издания, документ прямо не упоминает о России в контексте евроатлантических стремлений союзников блока, но Европейский парламент планирует "подтвердить суверенное право восточных стран-партнеров свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграции в ЕС".

Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования

Как отмечает Радио Свобода, страны, упомянутые в документе, находятся на разных стадиях сотрудничества с ЕС. Грузия, Украина и Молдова имеют с союзом безвизовый режим, а части их международно признанных территорий прямо или косвенно контролирует Москва. Зато Беларусь пытается балансировать между Россией и Евросоюзом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Европарламент, Армения, Восточное Партнерство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
03 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
04 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
05 Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
ГБР может возглавить адвокат Януковича
ГБР может возглавить адвокат Януковича
Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей
Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь