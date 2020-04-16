В Чехии впервые с 23 марта не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

Новости мира:В Чехии за прошлые сутки, 15 апреля, не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса COVID-19 впервые с 23 марта.

В Чехии сегодня впервые с 23 марта не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Об этом сообщает Радио Прага.

Сегодня никто из пациентов, госпитализированных в чешских больницах с COVID-19, не умер, как следует из статистики Министерства здравоохранения. Отсутствие летальных случаев от коронавирусной инфекции зарегистрировано впервые с 23 марта.

Количество пациентов, которые выздоровели с вечера среды, увеличилось на 12 человек и достигло 831. Количество зараженных коронавирусом на утро 16 апреля составляет 6 тысяч 303 человека.

В среду лаборатории провели 8 тысяч 332 тестов на наличие коронавирусной болезни, что является самым высоким показателем с начала тестирования в стране.

В мире по состоянию на утро 16 апреля число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн, умерли уже более 130 тыс.