Последствия COVID-19: в Европе готовятся к большому экономическому спаду

Новости мира:В ЕЦБ готовятся к предстоящему сокращению экономики еврозоны, из-за коронавирусных последствий.

Европейский центральный банк готовится к "большому сокращению" экономики еврозоны и, по крайней мере на начальном этапе, к снижению инфляции.

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард Международному валютно-финансовому комитету в четверг, передает Рейтер.

"Поступающие экономические данные, в частности, результаты недавних исследований, начали показывать беспрецедентное падение, указывая на большое сокращение ВВП в еврозоне, а также на быстрое ухудшение ситуации на рынках труда", - сказала Лагард.

Как сообщалось, из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.