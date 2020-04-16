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Четверг, 16.04.2020
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Последствия COVID-19: в Европе готовятся к большому экономическому спаду

Последствия COVID-19: в Европе готовятся к большому экономическому спаду
18:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В ЕЦБ готовятся к предстоящему сокращению экономики еврозоны, из-за коронавирусных последствий.

Европейский центральный банк готовится к "большому сокращению" экономики еврозоны и, по крайней мере на начальном этапе, к снижению инфляции.

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард Международному валютно-финансовому комитету в четверг, передает Рейтер.

"Поступающие экономические данные, в частности, результаты недавних исследований, начали показывать беспрецедентное падение, указывая на большое сокращение ВВП в еврозоне, а также на быстрое ухудшение ситуации на рынках труда", - сказала Лагард.

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Как сообщалось, из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Экономика, Кризис, Европа, Карантин, Коронавирус.
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