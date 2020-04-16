Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовый музыкант Ли Кониц умер из-за Covid-19

Госбюджет 2020: Разумков подписал закон об изменениях

Госбюджет 2020: Разумков подписал закон об изменениях
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:Сегодня в ВРУ приняли изменения в Закон Украины об изменениях в госбюджете на текущий год.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, сегодня, 16 апреля, он (№3279-д) возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Как сообщалось ранее, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты

Согласно тексту проекта закона на сайте парламента, после внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы – 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита – 298,4 млрд грн, объем государственного долга – 2,387 трлн грн.

Утвержденный в декабре прошлого года госбюджет на 2020 год предусматривал доходы в сумме 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный объем дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн.

Представляя проект, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирования борьбы с коронавирусом, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.

Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении 

В то же время он подчеркнул, что обновленный проект предусматривает финансирование важных для экономики расходов, включая дорожный фонд в объеме 72 млрд грн, программы поддержки регионов и аграриев, культуры, образования, а также финансирование армии в прежних объемах.

Также премьер отметил, что объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 млрд грн.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВРУ, ВР, Рада, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Кличко: Если закончится карантин, пробное ВНО может состояться в июне
Когда состоится пробное ВНО, если закончится карантин
Microsoft сообщила о разработке &quot;Планетарного компьютера&quot;
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь