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COVID-19 во Франции: за сутки от коронавируса умерли 753 человека

COVID-19 во Франции: за сутки от коронавируса умерли 753 человека
22:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции медики за сутки зафиксировали более 750 смертей от болезни.

Во Франции за последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 753 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона. 

В общем во Франции зарегистрировано 17 тысяч 920 летальных случаев коронавирусной инфекции.

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Сейчас в этой стране в отделениях интенсивной терапии находятся 6 тысяч 248 пациентов, что является самым низким показателем с 1 апреля.

Также Саломон отметил, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшается восьмой день подряд, что свидетельствует об эффективности введенных карантинных мер.

Как сообщал ранее, коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.

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Франция, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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