COVID-19 во Франции: за сутки от коронавируса умерли 753 человека

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции медики за сутки зафиксировали более 750 смертей от болезни.

Во Франции за последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 753 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

В общем во Франции зарегистрировано 17 тысяч 920 летальных случаев коронавирусной инфекции.

Сейчас в этой стране в отделениях интенсивной терапии находятся 6 тысяч 248 пациентов, что является самым низким показателем с 1 апреля.

Также Саломон отметил, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшается восьмой день подряд, что свидетельствует об эффективности введенных карантинных мер.

Как сообщал ранее, коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.